Профильный комитет завершил работу над законопроектом, призванным привлечь к преподаванию в школах молодых педагогов

Сегодня, 24 ноября, состоялось онлайн-заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии обсудили итоговую редакцию законопроекта «О внесении изменений в статьи 43 и 105 Закона ДНР “Об образовании”». Подробностями законодательной инициативы парламентариев с пресс-службой Народного Совета поделилась председатель Комитета Наталья Волкова.

«Ранее в рамках внедрения в законодательство ДНР законотворческого опыта Российской Федерации мы начали работу над законопроектом «О внесении изменений в статьи 43 и 105 Закона ДНР “Об образовании”», который перекликается с проектом федерального закона «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”».

Школы ДНР испытывают кадровый голод, многие педагоги работают на две ставки и более. В связи с этим мы решили инициировать законопроект, который позволит прийти в школы студентам.

Так, в школах смогут работать те студенты, которые успешно сдали экзамены за три года обучения, а вести кружки и секции – те, кто успешно проучился два года. При этом будет разработан порядок допуска учащихся вузов к преподаванию. Эта задача будет отнесена к компетенции Министерства образования и науки по согласованию с Министерством труда и социальной политики. Это поможет предотвратить допуск к преподавательской деятельности некомпетентных педагогов.

Такая работа поможет создать условия раннего входа в профессию, а также в период учёбы найти оплачиваемую работу по своему профилю. Мы надеемся, что это привлечёт к работе в школе молодых талантливых педагогов», – рассказала парламентарий.

Наталья Волкова добавила, что работа над законопроектом вышла на финальную стадию. В ближайшее время он будет вынесен на голосование депутатов Народного Совета.