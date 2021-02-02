Профильный комитет завершил работу над законопроектом, разрешающим студентам преподавать в общеобразовательных организациях

Во вторник, 2 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статьи 43 и 105 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”».

О результатах заседания рассказала председатель Комитета Наталья Волкова:

«Проектом закона предполагается, что к занятиям педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам допускаются студенты, получающие высшее профессиональное образование по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» – после 3 курса, а к занятиям по дополнительным общеобразовательным программам – студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ (соответствие устанавливается работодателем), – после 2 курса.

Однако для того, чтобы избежать риска допуска к преподаванию в образовательных организациях лиц, не имеющих достаточной профессиональной подготовки для реализации образовательных программ, законопроектом предусматривается установление уполномоченными органами исполнительной власти порядка и условий привлечения студентов к осуществлению указанной педагогической деятельности.

Это отличная возможность, она открывает дорогу студентам к практическим занятиям, помогает им войти в профессию в наиболее комфортном режиме, и в конечном счёте позволит привлекать больше талантливой молодёжи в педагогическую среду.

Право преподавать в школах до получения диплома, несомненно, играет большую роль как для студентов, так и для школы. Это возможность адаптироваться к школе, почувствовать всю степень ответственности учителя не только за уровень знаний, но и за воспитание подрастающего поколения, понять, как лучше преподнести тот или иной материал, научиться находить контакт с учениками и, конечно же, получить профессиональные советы от наставников из числа опытных учителей. Для школы – это возможность выбора лучших студентов с целью продолжения с ними трудовых отношений после завершения обучения в вузе. Кроме того, это возможность для вуза и школы наладить более тесные контакты и активизировать совместную деятельность по подготовке педагогических кадров», – сказала Наталья Волкова.