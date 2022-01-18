Профильным комитетом проанализированы предложения о внесении изменений в Закон ДНР «О государственной дактилоскопической регистрации»

Во вторник, 18 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. На заседании присутствовали представители Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».

Об итогах расширенного заседания рассказал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня мы совместно с профильным министерством рассмотрели поступившие замечания и предложения на проект закона. В ходе обсуждения от представителей МВД ДНР поступили предложения о дополнении проекта рядом норм, предусматривающих внесение изменений в действующую редакцию Закона ДНР «О государственной дактилоскопической регистрации». Следует отметить, что поступившие предложения направлены на совершенствование правового регулирования дактилоскопической регистрации в Донецкой Народной Республики с учетом опыта законодательного регулирования аналогичной сферы в Российской Федерации. По результатам заседания принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших замечаний и предложений», – сказал Виталий Кравец.