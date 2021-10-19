Профильным комитетом разработан законопроект, разрешающий ввоз в Республику лекарственных препаратов производства ЛНР

Сегодня, 19 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению вопросов совершенствования законодательства в сфере оборота лекарственных средств.

Об итогах заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«На сегодняшнем заседании Комитетом было принято решение зарегистрировать проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств».

В соответствии с действующим законодательством на период до 31 декабря 2025 года в Донецкой Народной Республике допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в ДНР, вывоз, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным органом исполнительной власти Донецкой Народной Республики либо зарегистрированы в Российской Федерации или на Украине.

Законопроектом предусматривается закрепление нормы о признании в ДНР регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, производимые на территории Луганской Народной Республики», – сообщил парламентарий.

Александр Серёженко добавил, что принятие законопроекта позволит ввозить в Донецкую Народную Республику лекарственные препараты, произведённые в ЛНР, а также осуществлять розничную торговлю такими препаратами.