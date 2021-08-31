Профильным комитетом разработан законопроект, закрепляющий гарантии на получение бесплатного образования для отдельных категорий абитуриентов

Сегодня, 31 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

О вопросах, вынесенных на повестку дня, а также об итогах их обсуждения в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«На очередном заседании Комитета была продолжена работа по рассмотрению заключений на законопроект, поступающих от заинтересованных органов.

Данный проект закона имеет высокую социальную значимость, поскольку предусматривает усовершенствование условий реализации особого права лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета, а также на приём на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего образования за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета ДНР.

Так, из действующего Закона предлагается исключить норму, которая ставит реализацию указанного права лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимость от причины отсутствия родительского попечения. Это позволит устранить противоречия, содержащиеся в действующем законодательстве, и расширить возможности абитуриентов на получение бесплатного образования в образовательных организациях высшего образования», − сообщила парламентарий.

Наталья Волкова добавила, что на заседании было рассмотрено заключение Министерства юстиции, в соответствии с которым замечания к разработанному законопроекту отсутствуют.