Производство, экспорт и импорт дисков для лазерных систем считывания и матриц исключены из перечня подлежащих лицензированию видов хозяйственной деятельности

В комментарии пресс-службе Народного Совета министр экономического развития Донецкой Народной Республики Алексей Половян рассказал о Законе ДНР «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики “О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности”», принятом Народным Советом 18 декабря 2020 года.

«Закон исключает хозяйственную деятельность по производству, экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания и матриц из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.

Закон направлен на упрощение ведения предпринимательской деятельности, а также гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Лицензирование данного вида хозяйственной деятельности – избыточная административная процедура, увеличивающая как финансовые издержки субъектов хозяйствования в виде уплаты пошлины за выдачу лицензии в размере 5 тысяч российских рублей, так и временные затраты для начала осуществления хозяйственной деятельности, поскольку предусмотренный законодательством срок принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии составляет 30 рабочих дней.

Следует отметить, что в законодательстве Российской Федерации и Луганской Народной Республики не предусмотрена необходимость лицензирования указанного вида деятельности», – сообщил Алексей Половян.

Закон ДНР «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики “О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности”», разработанный Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики, принят в двух чтениях в целом. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.