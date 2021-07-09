Процедуры признания информации запрещённой: Андрей Баевский принял участие в программе «Республика» (Видео)

30 июня Народным Советом был принят Кодекс административного судопроизводства, который вступил в силу 1 июля. О вопросах, которые регулирует данный законодательный акт, в эфире программы «Республика» на телеканале «Юнион» рассказал председатель Комитета по гражданскому и административному законодательству Андрей Баевский.

«Кодекс административного судопроизводства – важнейший элемент в сфере гражданского права. Он регулирует всё, что касается публичных правоотношений наших граждан и ветвей власти Республики. То есть это область отношений, в которой ответчиком является не гражданин или организация, а должностное лицо или орган государственной власти», − подчеркнул парламентарий.

Председатель комитета-разработчика подробнее остановился на категориях вопросов, которые регулируются Кодексом административного судопроизводства.

«Это, например, вопросы оспаривания нормативных правовых актов. Также есть категория дел, которые касаются оспаривания действий или бездействия должностных лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, различных государственных и муниципальных служащих. Особенно стоит отметить вопросы, касающиеся избирательных прав наших граждан», − отметил депутат.

Также Андрей Баевский рассказал о процедурных особенностях, предусмотренных новым кодексом.

«К примеру, предусмотрена возможность предъявления иска группе ответчиков. Кроме того, как и в ГПК, предусмотрены примирительные практики с учётом особенностей в части ответчика – органа государственной власти или местного самоуправления.

Отдельно описано производство по административным делам об оспаривании действий органов государственной власти, а также по искам о защите избирательных прав наших граждан», − рассказал председатель Комитета.

Особое внимание Андрей Баевский уделил нормам Кодекса административного судопроизводства, посвящённым вопросам регуляции размещения информации в сети интернет.

«Это производство по административным делам о признании информации, размещённой в информационно-телекоммуникационных сетях Донецкой Народной Республики, запрещённой к распространению. Это различного рода экстремистские и иные материалы, которые могут нанести вред государству и гражданам. Это очень актуальный в последнее время вопрос», − отметил депутат Народного Совета.

В завершение Андрей Баевский подчеркнул, что принятый Кодекс административного судопроизводства ориентирован в первую очередь на то, чтобы вопросы взаимоотношений гражданина с властью разрешались максимально быстро и эффективно.