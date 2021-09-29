Проведён анализ работы по принятию уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов для реализации норм ряда законов

Сегодня, 29 сентября, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

На заседании присутствовали представители Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Верховного Суда.

В его ходе был проведён анализ ряда законов с целью мониторинга ситуации относительно принятия уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации их норм.

Итоги заседания прокомментировала председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«Сегодня с представителями заинтересованных органов мы проанализировали ход принятия подзаконных нормативных правовых актов в отношении законов «О судебно-экспертной деятельности», «О статусе судей», «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики», «О Судебном департаменте при Верховном Суде Донецкой Народной Республики», «О запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина», «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Следует отметить, что в целом работа по созданию НПА для реализации этих законов идёт в соответствии с графиком. Был озвучен ряд проблемных моментов, которые Временная комиссия взяла под контроль. В дальнейшем совместная работа будет продолжена», – сказала Ирина Дианова.