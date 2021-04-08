Провозглашение ДНР и планомерная работа с детьми: Клавдия Кульбацкая приняла участие в программе «Парламентский вестник» (видео)

В эфире программы «Парламентский вестник» на 1 Республиканском телеканале депутат Народного Совета Клавдия Кульбацкая поделилась воспоминаниями о событиях апреля 2014 года, а также рассказала о планомерной работе парламентариев в сфере организации детского досуга и оздоровления.

«Для меня это очень радостные и тёплые воспоминания – 7 апреля 2014 года Владимир Макович зачитал Декларацию о суверенитете Республики. Это была наша, справедливая революция против госпереворота в Киеве. И я знаю, что мы поступили правильно, и за это нам скажут спасибо потомки.

Только вчера мы с помощником были в школе № 10 Калининского района Донецка, где проходил открытый урок гражданственности и духовности. Учащиеся 9-10 классов готовили свои проекты – это были стихи о Донбассе, о событиях нашего времени, тексты, статистические данные. И я поняла, что ребятам небезразличны события семилетней давности. И все последующие годы они прожили здесь, учась в школе, и продолжают жить этой реальностью, в которой идёт становление Донецкой Народной Республики. И я считаю, что за эти семь лет мы построили государство», – отметила парламентарий.

Отдельно Клавдия Кульбацкая остановилась на результатах деятельности по организации досуга и оздоровления детей, в том числе льготных категорий.

«В выходные дни мы обязательно уделяем внимание детям военнослужащих, в период каникул расписан каждый день, чтобы куда-то отвезти детей – в художественный музей, кинотеатр и так далее. Регулярно организовываются и поездки к морю. Это первоочередная наша задача, которую мы реализуем в рамках программы “Дети Республики”», – пояснила она.

Парламентарий подчеркнула, что значительное содействие в реализации программы оказывают органы исполнительной власти.

«На своём округе, в Калининском районе, я очень тесно сотрудничаю с главой администрации, его заместителями. Без их помощи действительно ничего бы не получилось. Навстречу нам идут и министерства: МВД организовывает сопровождение, безоговорочно помогает Министерство транспорта – выделяет автобусы. Огромное спасибо им за это», – поблагодарила депутат.

Также в ходе эфира Клавдия Кульбацкая уделила внимание особенностям работы в округах.