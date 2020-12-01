«Прямая речь» с Владимиром Бидёвкой: итоги работы, решение социальных вопросов и интеграция в правовое поле России (видео)

О деятельности парламента за шесть лет, работе с обращениями граждан и законодательном регулировании острых социальных вопросов в рамках проекта «Прямая речь» на телеканале «Оплот» рассказал Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Отвечая на вопросы журналистов и жителей Республики, спикер парламента подвёл итоги работы депутатов в 2020 году и за весь период существования Народного Совета.

«За весь период работы Народный Совет Донецкой Народной Республики принял 490 законов, из них 11 находятся на подписи у главы государства. Кроме того, помимо законов Народный Совет принимает постановления, за шесть лет принято 1 538 постановлений. Тяжело ответить, много это или мало, но я считаю, что за этот период мы сделали главное – создали законодательную базу Донецкой Народной Республики. Фактически мы урегулировали все сферы жизни на законодательном уровне.

Конечно же, она должна развиваться и совершенствоваться, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Что касается 2020 года, он был достаточно непростым. Нам приходилось менять форматы работы, как законотворческой, так и на округах. Пандемия отразилась и на Народном Совете, но мы приложили максимум усилий для того, чтобы не сбавлять темпы и работать в штатном режиме.

Если говорить о количественных показателях, на сегодня мы приняли 127 законов. И на этом мы не останавливаемся, у нас есть ещё месяц, и я думаю, что эта цифра изменится», – отметил парламентарий.

Также Председатель Народного Совета отметил, что на конец ноября парламент принял свыше 200 постановлений.

Отдельно Владимир Бидёвка остановился на теме взаимодействия Народного Совета с органами исполнительной и судебной власти, общественными организациями, а также парламентами дружественных государств.

«Как известно, в Народном Совете работают комитеты и временные комиссии. И я всегда говорю, что разработка какого-либо законопроекта – это достаточно сложный процесс, в котором принимают участие представители главы государства, различных министерств, общественных движений и организаций, эксперты. По сути, законопроект – это компромисс между различными сторонами. Поэтому мы очень тесно сотрудничаем как с исполнительной властью, так и с судебной», – рассказал спикер парламента.

Председатель Народного Совета добавил, что результатом такого сотрудничества стало принятие ряда нормативных правовых актов. В частности, совместно с Верховным Судом прорабатывался Семейный кодекс ДНР, при участии Министерства труда и социальной политики – Закон ДНР «О вынужденных переселенцах».

«Что касается межпарламентского сотрудничества, на сегодняшний день у нас подписаны соглашения о сотрудничестве с парламентами Крыма, Луганской Народной Республики и Республики Южная Осетия. Мы достаточно тесно взаимодействуем, есть даже несколько проектов законов, которые мы разрабатывали совместно с коллегами из ЛНР, и они были приняты.

В 2020 году в силу объективных причин темпы развития межпарламентского сотрудничества немного сбавились. Это минус, который в следующем году, я надеюсь, мы повернём в обратную сторону. Тем не менее в начале года мы успели посетить Крым, где приняли участие в торжествах и провели ряд встреч с коллегами, а также Республику Южная Осетия», – рассказал Владимир Бидёвка.

Особое внимание спикер парламента уделил вопросу о работе Народного Совета в период действия режима повышенной готовности.

«Коронавирус отразился и на Народном Совете, и мы вынуждены работать с определёнными ограничениями. Тем не менее депутаты держат ситуации на округах под контролем. Они принимают участие в оперативных совещаниях с администрациями городов, проводят и встречи с населением, просто в меньшем масштабе и с соблюдением всех мер предосторожности. Работа всё равно идёт.

Кроме того, каждый человек может обратиться к нам посредством традиционной почты или зайти на сайт и, воспользовавшись интерактивной картой, узнать, какой депутат закреплён за округом и его контакты. Также на сайте можно воспользоваться онлайн-приёмной», – пояснил Владимир Бидёвка.

В качестве примера эффективности работы с обращениями граждан спикер парламента назвал ряд законов, принятых благодаря общению с людьми. Например, закон, направленный на борьбу с продажей снюсов несовершеннолетним, изменения в закон о дорожном движении, которые позволят людям с ограниченными возможностями здоровья управлять транспортными средствами с автоматической трансмиссией, закон, касающийся уплаты ввозных пошлин на автомобили и ряд законов в сфере сельского хозяйства.

Также Председатель Народного Совета ответил на вопрос о законопроектах в работе парламента, направленных на урегулирование социально значимых вопросов.

«Я бы выделил здесь проект Трудового кодекса. Над ним достаточно долго идёт работа, поскольку в корне меняется подход, мы полностью уходим от украинского законодательства. Кроме того, хотелось бы быстрее доработать проект Земельного кодекса, который фактически устанавливает права, функции и полномочия в сфере земельных отношений, обеспечивает эффективное использование земельных ресурсов», – подчеркнул спикер парламента.

В завершение Владимир Бидёвка назвал ключевой закон, принятый Народным Советом в рамках интеграции с Российской Федерацией, а также обозначил вектор развития парламента Республики в будущем.

«Стоит, наверное, выделить изменения в Конституцию ДНР. Инициатива принадлежит Главе ДНР Денису Владимировичу Пушилину, и касается она установления русского языка как единственного государственного.

Хочу подчеркнуть, что в целом концепция работы Народного Совета заключается в максимальном приближении к концепции российского права», – резюмировал Председатель Народного Совета.