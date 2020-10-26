Пётр Шимановский передал гуманитарную помощь одной из горловских больниц 

В понедельник, 26 октября, депутат Народного Совета ДНР Пётр Шимановский оказал содействие в передаче сотрудникам горловской городской больницы № 3 наборов средств индивидуальной защиты.



В беседе с главным врачом больницы парламентарий отметил вклад врачей Республики в процесс борьбы с коронавирусной инфекцией и поблагодарил персонал за отвагу и самоотдачу.

«Не хватает слов благодарности за ваш труд, самоотдачу и героизм, за чуткое отношение к пациентам и заботу о них. Работники медицинской сферы сейчас находятся, без преувеличения, на передовой в борьбе с пандемией и, к сожалению, именно медработники наиболее подвержены опасности заражения вирусом.

Средства индивидуальной защиты должны помочь в вопросах обеспечения безопасности труда работников», – сказал депутат.

Пётр Шимановский добавил, что в состав наборов вошли изделия, предназначенные для защиты кожи и органов дыхания: респираторы, специальные халаты, одноразовые перчатки и бахилы.