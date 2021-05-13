Рабочая группа на базе Комитета по бюджету, финансам и экономической политике приступила к рассмотрению концепции проекта Налогового кодекса ДНР

В четверг, 13 мая, рабочая группа на базе Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике приступила к рассмотрению концепции проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие Представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Центрального республиканского банка, Государственного учреждения «Институт экономических исследований», Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы, созданной на базе Комитета по бюджету, финансам и экономической политике в целях разработки Налогового кодекса Донецкой Народной Республики. В рамках заседания была рассмотрена концепция главы 1 раздела 1 проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики».

Так, обсуждались основные начала и действие актов законодательства о налогах и сборах. Отдельно были рассмотрены понятия «налог», «сбор», «страховой взнос», а также «участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах».

Законопроектом обозначены основные принципы налогообложения. В частности, отмечено, что при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения.

Кроме того, акцентировано внимание на понятийном аппарате законопроекта, который построен с учётом положений действующего законодательства, в том числе Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики. В частности, в законопроекте закрепляются такие термины как «организации», «физические лица – предприниматели», «свидетельство о постановке на учёт в органах доходов и сборов», «сезонное производство» и другие.

Вместе с тем проанализированы полномочия Правительства Донецкой Народной Республики, республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в части издания нормативных правовых актов в сфере налогообложения.

Также была рассмотрена возможность внедрения полноценного механизма функционирования информационного ресурса – личного кабинета налогоплательщика», − сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам заседания было принято решение доработать положения главы 1 раздела 1 проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики» с учётом обозначенных на заседании замечаний и предложений. Кроме того, будет продолжена разработка следующих положений законопроекта с привлечением заинтересованных органов.