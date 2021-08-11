Рабочая группа на базе Комитета по бюджету, финансам и экономической политике продолжает работу над проектом закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики»

Во вторник, 10 августа, рабочая группа на базе Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике продолжила работу над концепцией проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, представители Министерства доходов и сборов, Министерства юстиции, Министерства финансов, Центрального Республиканского Банка, Государственного учреждения «Институт экономических исследований», Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» и Молодёжного Парламента.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Рабочая группа на базе Комитета по бюджету, финансам и экономической политике продолжила работу над проектом закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики». В частности, были рассмотрены положения глав 1–12 данного проекта, а также замечания и предложения к ним, поступившие от Министерства доходов и сборов ДНР, Министерства юстиции ДНР, Министерства финансов ДНР, а также Министерства внутренних дел ДНР.

Так, были рассмотрены права и обязанности органов доходов и сборов, правовой статус Министерства доходов и сборов ДНР, необходимость согласования проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики» с нормами Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике». Кроме того, отдельно была рассмотрена возможность внедрения системы электронного документооборота между органом доходов и сборов и Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики в части порядка зачисления денежных средств при уплате плательщиками налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Вместе с тем был рассмотрен вопрос относительно механизма исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

По итогам заседания рабочей группы, в ходе которого был рассмотрен ряд представленных на обсуждение положений проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики», было принято решение об их дальнейшей доработке с учётом рассмотренных замечаний и предложений. Кроме того, работа над следующими главами проекта будет продолжена также при участии заинтересованных органов», − рассказала парламентарий.