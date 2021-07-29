Рабочая группа на базе Комитета по бюджету, финансам и экономической политике продолжила работу над проектом Налогового кодекса

В четверг, 29 июля, рабочая группа на базе Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике продолжила работу над концепцией проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, представители Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Министерства юстиции, Министерства труда и социальной политики, Министерства финансов, Центрального Республиканского Банка, Государственного учреждения «Институт экономических исследований», Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет».

Председатель Комитета Марина Жейнова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня рабочая группа продолжила рассмотрение положений глав 6, 7 и 8 раздела 2 проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики. В частности был рассмотрен правовой статус налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов.

Также были рассмотрены некоторые аспекты представительства в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, которые позволят налогоплательщику как лично участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, так и через законного или уполномоченного представителя, если иное не будет предусмотрено проектом данного кодекса.

По итогам рассмотрения представленных положений глав 6, 7 и 8 раздела 2 проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики рабочей группой приняты решения о доработке данных положений проекта с учётом рассмотренных замечаний и предложений и о продолжении работы над следующими главами проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики с участием заинтересованных органов», − сообщила парламентарий.