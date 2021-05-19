Рабочая группа на базе Комитета по бюджету, финансам и экономической политике продолжила рассмотрение концепции проекта Налогового кодекса ДНР

Во вторник, 18 мая, рабочая группа на базе Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике продолжила рассмотрение концепции проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Министерства труда и социальной политики, Министерства финансов, Центрального Республиканского Банка, Государственного учреждения «Институт экономических исследований», Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет», администрации города Донецка.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня рабочая группа продолжила рассмотрение положений главы 2 раздела 1 проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики.

Так, в рамках заседания была рассмотрена одна из основополагающих глав проекта, устанавливающая систему налогов и сборов в ДНР. Проектом Налогового кодекса предусмотрено установление таких видов налогов и сборов, как республиканские и местные.

Кроме того, акцентировано внимание на перечне данных видов налогов и сборов. При его рассмотрении была отмечена необходимость установления указанного перечня исходя из аналогичного перечня, закреплённого в положениях Налогового кодекса Российской Федерации, с учётом действующих налогов и сборов, а также экономической ситуации в государстве.

Вместе с тем обозначено, что при установлении налогов необходимо определять налогоплательщиков и элементы налогообложения, а именно объект налогообложения, налоговую базу, налоговый период, налоговую ставку, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.

Также отдельным вопросом были рассмотрены специальные налоговые режимы и порядок их установления», − сообщила парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам заседания было принято решение доработать положения главы 2 раздела 1 проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики с учётом обозначенных на заседании замечаний и предложений. Кроме того, будет продолжена разработка следующих положений проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики с привлечением заинтересованных органов.