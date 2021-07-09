Рабочая группа по доработке КоАП обсудила предложения комитетов Народного Совета и заинтересованных органов власти

В четверг, 8 июля, в Народном Совете состоялось заседание рабочей группы по доработке проекта кодекса об административных правонарушениях.

Участие в мероприятии приняли члены комитетов Народного Совета по уголовному и административному законодательству, по бюджету, финансам и экономической политике и по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, а также представитель Главы ДНР в Народном Совете, Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, представители Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Центрального Республиканского Банка, Государственного комитета горного и технического надзора, Государственного комитета водного и рыбного хозяйства и Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР.

О повестке дня заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«Комитетом продолжена работа над проектом Кодекса об административных правонарушениях в формате рабочей группы.

Так, свои предложения и замечания по доработке положений законопроекта, которыми устанавливается ответственность за правонарушения в сфере финансов, налогов и сборов, а также за правонарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования, представили профильные комитеты Народного Совета и представители заинтересованных органов государственной власти», − сообщила парламентарий.

В свою очередь, председатель Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица подробнее остановился на рассмотренных вопросах, касающихся ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

«Сегодня мы совместно с профильными государственными комитетами обсудили проект Кодекса ДНР об административных правонарушениях. В частности, рассматривались положения, посвящённые административным правонарушениям в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Свои замечания и предложения по доработке законопроекта изложили представители Государственного комитета горного и технического надзора, Государственного комитета водного и рыбного хозяйства и Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР. Некоторые из озвученных инициатив требуют дополнительной проработки в профильном комитете», − отметил депутат.

Председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова сообщила, что рабочей группой при участии профильных органов государственной власти также рассмотрены положения проекта, касающиеся административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности и в сфере финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

«В процессе обсуждения представленного законопроекта были рассмотрены составы административных правонарушений в указанной сфере, а также санкции за их нарушение. При разработке законопроекта учитывался как законодательный опыт Российской Федерации в данном вопросе, так и сложившаяся экономическая ситуация в Республике, налоговая система, а также особенности бюджетного устройства государства.

По итогам обсуждения законопроекта Комитетом по бюджету, финансам и экономической политике как комитетом-соисполнителем принято решение дополнительно обсудить положения проекта закона при участии заинтересованных органов в целях подготовки консолидированной позиции по законопроекту и направления её в профильный комитет», − пояснила Марина Жейнова.

Итоги заседания подвела Елена Шишкина.

«Хотелось бы отметить высокую эффективность такого формата обсуждения норм проекта Кодекса ДНР об административных правонарушениях. Учитывая высокую актуальность данного законопроекта, работа над ним будет продолжена с привлечением и других комитетов парламента, профильных министерств и иных заинтересованных органов. Мы постараемся максимально учесть мнение всех участников процесса в итоговой редакции проекта», − резюмировала председатель Комитета по уголовному и административному законодательству.