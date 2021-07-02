Работа по кодификации законодательства и нововведения в гражданском праве: Андрей Баевский в эфире программы «Республика» (Видео)

1 июля в Донецкой Народной Республике вступили в силу Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы, принятые парламентом 30 апреля. Об актуальности данных законодательных актов и предусмотренных ими нововведениях в эфире программы «Республика» на телеканале «Юнион» рассказал председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«Уже практически год в Республике действует Гражданский кодекс, который вступил в силу 1 июля 2020 года, и в последующий период наш Комитет активно отслеживал правоприменительную практику. Следствием этого стало принятие процессуальных кодексов, которые напрямую связаны с понятиями, определёнными ГК ДНР», − отметил парламентарий.

Андрей Баевский подчеркнул, что необходимость скорейшего принятия указанных кодексов была обусловлена правоприменительной практикой украинского законодательства, действовавшего ранее на территории ДНР. При этом основой для ГК, ГПК и АПК ДНР стали аналогичные законодательные акты Российской Федерации.

«До первого июля 2020 года мы вынужденно применяли Гражданский процессуальный и Хозяйственный кодексы Украины в той части, в которой они не противоречили законам, уже принятым в Республике. Но практика применения этих актов была противоречивой не только для нас, но и в самой Украине. История их появления изобилует скандалами, эти кодексы порождали целую массу правовых коллизий, которые закладывали основы для коррупции, преступности и различных сомнительных операций в этой сфере.

Мы не можем себе позволить идти по этому пути, мы обязаны применять лучшие практики. В данном случае путь Российской Федерации – действительно самый эффективный, наиболее целесообразный и наименее коррупционноёмкий метод регулирования гражданских правовых отношений», − сказал председатель Комитета.

Отдельно парламентарий остановился на нововведениях в законодательстве, предусмотренных принятыми кодексами.

«Чаще всего у наших граждан возникает вопрос о сроках. Во-первых, в наших кодексах заложено понятие разумного срока − это норма, которая ограничивает срок рассмотрения дел. Например, дела, связанные с алиментами, должны рассматриваться в течение месяца. Раньше у судов было практически неограниченное время. Конечно же, в отдельных случаях есть возможность продления, но это дополнительная процедура. В то же время, у участников процесса появилась возможность даже ускорять прохождение дела, подавая ходатайство в суд. Таким образом, человек получает оперативное рассмотрение его вопроса в суде», − рассказал Андрей Баевский.

Особое внимание председатель комитета-разработчика уделил новшествам, призванным оптимизировать работу судебной системы в целом, в том числе снизить нагрузку на граждан по судебным расходам.

«Ещё одна возможность, на которой я бы хотел акцентировать внимание, – это иски в защиту интересов группы лиц, так называемые коллективные иски. То есть, когда группа лиц, объединённых по определённым признакам и имеющих одного ответчика, реализует своё право на защиту интересов в рамках одного судебного процесса.

Гражданские правовые отношения – это львиная доля всех судебных разбирательств в принципе. Для того, чтобы снизить нагрузку в этой части, мы заложили ещё одну возможность – это целый блок, посвящённый примирительным процедурам. Основная их задача – судебное разбирательство должно завершиться примирительным соглашением на уровне сторон при посредничестве и под надзором судов. В этом случае суд выступает гарантом исполнения примирительного соглашения.

Сейчас у наших граждан в рамках Гражданского и процессуальных кодексов есть все возможности для того, чтобы защитить свои интересы и права в суде максимально эффективным образом, в разумные сроки и при минимально возможных затратах ресурсов», − резюмировал парламентарий.

В завершение эфира Андрей Баевский рассказал о планах Комитета на осеннюю сессию парламента, в том числе по разработке блока специальных законов, предусмотренных дорожной картой по внедрению Гражданского и процессуальных кодексов.