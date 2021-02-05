Работа временных комиссий Народного Совета в 2020-м году признана удовлетворительной

Сегодня, 5 февраля, в рамках пленарного заседания о работе в 2020-м году отчитались председатели временных комиссий Народного Совета Донецкой Народной Республики.

В частности, о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти рассказала Ирина Дианова.

Отчет о проделанной работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий депутатам представил Дмитрий Чурадзе.

А о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины в 2020 году, доложил Юрий Покинтелица.

По результатам докладов парламентарии признали работу временных комиссий удовлетворительной. Срок деятельности комиссий продлён.