Работа временных комиссий Народного Совета в 2020-м году признана удовлетворительной

Пленарные заседания

Сегодня, 5 февраля, в рамках пленарного заседания о работе в 2020-м году отчитались председатели временных комиссий Народного Совета Донецкой Народной Республики.

В частности, о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти рассказала Ирина Дианова.

Отчет о проделанной работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий депутатам представил Дмитрий Чурадзе.

А о работе Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины в 2020 году, доложил Юрий Покинтелица.

По результатам докладов парламентарии признали работу временных комиссий удовлетворительной. Срок деятельности комиссий продлён.

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