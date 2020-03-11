Распоряжение недвижимостью подопечного без предварительного разрешения органа опеки и попечительства: депутаты продолжили обсуждение законопроекта

Во вторник, 10 марта, в ходе заседания Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике парламентарии обсудили особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим подопечному. Данные положения включены в проект закона об опеке и попечительстве.

В обсуждении приняли участие представители Главы ДНР в Народном Совете, Правительства ДНР, Верховного Суда и Министерства труда и социальной политики.

По словам председателя Комитета Юлии Крюковой, недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит отчуждению, за исключением некоторых случаев.

«Всего в законопроекте предусмотрено пять случаев, когда будет возможно осуществить отчуждение недвижимого имущества подопечного. Это касается принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые установлены Законом, в том числе при обращении взыскания на предмет залога; отчуждения по договору ренты или по договору мены, если такие договоры совершаются к выгоде подопечного; отчуждения жилого помещения, принадлежащего подопечному, при перемене им места жительства, совершаемого к его выгоде. Кроме того, недвижимое имущество может быть отчуждено в исключительных случаях, например, для оплаты дорогостоящего лечения, если этого требуют интересы подопечного.

При этом было принято решение, что только последнее исключение будет действовать с момента вступления в силу принятого Закона. Остальные будут вводиться в действие позже», – рассказала депутат.