Расширены возможности получения бесплатного высшего профессионального образования для абитуриентов льготных категорий

Сегодня, 5 марта, в рамках повестки пленарного заседания депутаты Народного Совета рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Законопроект был разработан Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре о его содержании рассказала депутат Народного Совета Алла Оболенская.

«Проектом закона предлагается предоставить абитуриентам ряда льготных категорий возможность воспользоваться правом на внеконкурсный приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета, местных бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путём подачи не одного, а нескольких заявлений в пределах установленного количества образовательных организаций высшего профессионального образования, в которые поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявления одновременно, и количества специальностей и направлений подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе. Это расширит возможности для получения ими бесплатного высшего профессионального образования», – сказала Алла Оболенская.

Закон «О внесении изменения в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» был принят в двух чтениях и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.