Рассмотрен проект закона «О закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Во вторник, 28 сентября, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике как комитет-соисполнитель рассмотрел проект закона «О закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Председатель Комитета Марина Жейнова рассказала пресс-службе Народного Совета о законопроекте.

«Следует отметить, что данный законопроект основан на нормах Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Представленный проект закона предусматривает право заказчика осуществлять закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения сложного, длительного отбора победителя среди участников конкурентной процедуры для заключения с ним контракта, в частности, нет необходимости в составлении документации о закупке. Между тем в ряде случаев от заказчика требуется обосновать выбор такого способа закупки, согласовать заключение контракта с контрольным органом, привлечь к приёмке товаров эксперта, экспертную организацию и т. д. Также необходимо обозначить, что разработка данного законопроекта обусловлена реализацией положений Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, подписанного 15 сентября 2021 года Главами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Таким образом, принятие законопроекта позволит своевременно осуществлять закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд», – поделилась парламентарий.

Марина Жейнова отметила, что по итогам заседания Комитет принял решение поддержать законопроект в представленной редакции и рекомендовать профильному комитету учесть замечания и предложения Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике как комитета-соисполнителя, а также иных заинтересованных органов.