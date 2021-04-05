Рассмотрен вопрос о повышении минимального размера оплаты труда

В пятницу, 2 апреля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором обсуждался законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”»».

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета о сути предложенных изменений.

«Затронутые на заседании вопросы актуальны и имеют большую социальную значимость. Действующий на территории Республики Закон «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”» (далее – Закон о МРОТ) устанавливает минимальный размер оплаты труда, который с 1 января 2020 года составляет 6 065 руб.

Данный законопроект разработан с целью обеспечить защиту трудящихся и улучшить социальную ситуацию в Донецкой Народной Республике. Предлагается на законодательном уровне повысить обязательный для предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм хозяйствования минимальный размер оплаты труда. Таким образом, после внесения изменений в статью 1 Закона о МРОТ минимальный размер оплаты труда составит 7 460 руб.

Кроме того, указанный минимальный размер оплаты труда будет применяться для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей общеобязательного государственного социального страхования», – подчеркнула парламентарий.