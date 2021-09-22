Ратифицирован международный Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции с Луганской Народной Республикой (Видео)

Сегодня, в рамках повестки дня внеочередного пленарного заседания Народного Совета II созыва депутаты рассмотрели проект закона «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции».

С докладом перед парламентариями выступил представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете Донецкой Народной Республики Алексей Сухинин.

«15 сентября Главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным и Главой Луганской Народной Республики Леонидом Ивановичем Пасечником был подписан Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Он стал результатом длительных совместных усилий и открывает перспективы устойчивого развития экономики Донецкой и Луганской Народных Республик.

Договором предусматривается создание единой таможенной территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, на которой, в частности, действует:

– общий таможенный тариф;

– единый порядок регулирования внешнеторговой деятельности;

– унифицированное законодательство в сфере таможенного регулирования, включая идентичные правила определения таможенной стоимости товаров, декларирования товаров и уплаты таможенных платежей, единые таможенные процедуры;

– единые правила определения страны происхождения товаров;

– режим свободной торговли товарами;

– отмена таможенного контроля на внутренних границах;

– единая таможенная политика.

Кроме того, предполагается применение унифицированных правил валютного регулирования и порядка валютного контроля во внешнеторговых операциях.

Сегодня в рамках внеочередного пленарного заседания предлагается принять законопроект «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции», – рассказал Алексей Сухинин.

Закон «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

reen>