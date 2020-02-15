Разрабатывается законодательство об ответственном обращении с животными

В пятницу, 14 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению вопросов совершенствования законодательства в сферах сохранения водных биологических ресурсов и ответственного обращения с животными.

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы продолжили работу над проектом закона «Об ответственном обращении с животными», призванным урегулировать общественные отношения, возникающие при взаимодействии граждан с различными категориями животных. Законопроектом устанавливаются обязанности владельцев животных по содержанию животных, а также ответственность за жестокое и антигуманное обращение с ними.

В ходе заседания мы детально проработали вопросы применения дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности за нарушение прописанных в проекте закона требований», – рассказал депутат.

Председатель Комитета добавил, что на заседании также были рассмотрены предложения членов Комитета к проекту закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“». По результатам обсуждений Комитетом была утверждена итоговая редакция данного законопроекта.