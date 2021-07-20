Разработан законопроект, призванный урегулировать вопрос использования геолокационных данных при поиске без вести пропавших лиц

Сегодня, 20 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, на котором парламентарии продолжили работу над законопроектом «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об оперативно-разыскной деятельности».

Об актуальности проекта закона в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«При поиске без вести пропавших лиц оперативно-разыскные мероприятия должны проводиться максимально оперативно – это непосредственно влияет на перспективу спасения человека и оказания ему своевременной помощи. При этом доступ к геолокационным данным мобильных телефонов, планшетных компьютеров и других устройств мог бы значительно ускорить этот процесс и в целом повысить эффективность поисковых мероприятий, которые влияют на саму возможность спасения жизни.

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая высокую социальную значимость законопроекта, Комитетом принято решение расширить перечень лиц, в отношении которых могут проводиться оперативно-разыскные мероприятия с использованием геолокационных данных», − рассказала Елена Шишкина.

Парламентарий отметила, что на заседании также были рассмотрены обращения граждан и продолжена работа над положениями проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».