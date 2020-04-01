Рекомендации парламентских слушаний на тему «О концепции проекта закона «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике»

Народным Советом Донецкой Народной Республики проведены парламентские слушания на тему «О концепции проекта закона “Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике”». В слушаниях приняли участие представители органов государственной власти и общественности.

На парламентских слушаниях выступили:

Представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики, председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова, ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», координатор постоянной рабочей группы по привлечению инвестиций доктор экономических наук Лариса Костровец, доктор экономических наук, доцент профессор, заведующая кафедрой финансов государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР» Лариса Волощенко, министр экономического развития Алексей Половян, начальник отдела лицензирования и технического регулирования Департамента торговли и технического регулирования Министерства промышленности и торговли Наталья Шевчук, заместитель министра доходов и сборов Максим Савенко, директор Департамента валютного регулирования и контроля Центрального республиканского банка Валерий Нестеров, собственник общества с ограниченной ответственностью «Рост» Роман Гребенюк.

Участники парламентских слушаний сделали акцент на необходимости развития законодательства Донецкой Народной Республики в сфере привлечения инвестиций и отметили следующее:

На рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики поступили проект закона № 815-КД «Об инвестиционной деятельности» и проект закона № 822-Д «Об инвестиционной деятельности», которые направлены на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации, а именно на:

1) оптимизацию и правовое урегулирование инвестиционного поля Донецкой Народной Республики;

2) оптимизацию правовой защиты и охрану субъектов инвестирования в правовом поле Донецкой Народной Республики;

3) привлечение инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики путём создания законного и понятного механизма функционирования и регулирования инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике;

4) предоставление налоговых, таможенных и иных преференций;

5) нормативное установление круга субъектов инвестирования;

6) установление полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в рамках инвестиционной политики;

7) предоставление государственных гарантий от экспроприации.

В Донецкой Народной Республике сейчас активно обсуждается вопрос привлечения инвестиций для оптимизации экономики.

Следует отметить, что Донбасс всегда был территорией, развитие которой связано с производством. Поэтому на сегодняшний день с учётом ситуации в экономике Донецкой Народной Республики возникла потребность создания надлежащей правовой базы, которая позволила бы урегулировать финансовые отношения в сфере инвестиционного процесса.

По итогам парламентских слушаний участники приняли следующие рекомендации:

Рекомендовать Комитету Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике при разработке закона, направленного на регулирование отношений в сфере осуществления инвестиционной политики и инвестиционной деятельности, принять за основу законопроекты № 815-КД и № 822-Д, доработав окончательный законопроект с учётом замечаний и предложений государственных органов, представителей научного и предпринимательского сообществ. Направить материалы парламентских слушаний Главе ДНР.

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики В. А. Бидевка