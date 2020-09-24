Рекомендации парламентских слушаний на тему «Снижение административного влияния на предпринимательскую деятельность»

В Народном Совете Донецкой Народной Республики прошли парламентские слушания на тему «Снижение административного влияния на предпринимательскую деятельность». В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, научного сообщества и общественности.

На парламентских слушаниях выступили:

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка;

депутат Народного Совета, заместитель председателя Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Игорь Матрус;

депутат Народного Совета, член Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Елена Стяжкина;

министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов;

заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова;

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко;

заведующая отделом экономико-правовых исследований Государственного университета «Институт экономических исследований» кандидат юридических наук, доцент Любовь Кущ;

заведующий кафедрой инновационного менеджмента и управления проектами Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР» Евгений Морозов.

Участники парламентских слушаний отметили следующее:

В настоящее время в Донецкой Народной Республике вопрос снижения административного влияния на предпринимательскую деятельность актуален, поскольку является одним из способов поддержки предпринимателей, исходя из чего ведётся активная работа по совершенствованию законодательства в сфере лицензирования и государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности.

Лицензирование – государственная функция и выражается в выдаче специального разрешения на право осуществления юридическим лицом или физическим лицом – предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнение работ, оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности).

Лицензирование в отдельных сферах деятельности регулируется Законом ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», а также рядом специальных законов, устанавливающих отличные от него цели, принципы, состав административных процедур лицензирования и порядок их осуществления.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике требуется получение лицензии для осуществления 63 видов деятельности. Одновременно предусмотрено 10 видов деятельности, на которые требования Закона ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» не распространяются. Стоит отметить, что в настоящее время лицензированию подлежит ряд видов деятельности, при осуществлении которых риск причинения ущерба, как правило, отсутствует.

На рассмотрении Народного Совета Донецкой Народной Республики находится проект закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», разработанный депутатом Народного Совета Сергеем Чучиным, который направлен на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации, а именно – на предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия – памятникам истории и культуры, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями отдельных видов деятельности.

При лицензировании должны применяться полностью унифицированные процедуры организации и проведения лицензирования, в том числе касающиеся перечня предоставляемых документов, порядка предоставления лицензий, их переоформления, приостановления, возобновления действия и аннулирования, организации и проведения лицензионного контроля, ведения реестров выданных лицензий и формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов о лицензировании, применения электронного документооборота, отчётности о лицензировании, оценки её эффективности и результативности.

Одна из важнейших составляющих административной реформы и, в том числе, реформы технического регулирования – создание новой системы государственного контроля соблюдения обязательных требований в отношении продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и обязательных требований в сфере обеспечения единства измерений.

Контрольно-надзорные мероприятия обеспечиваются путём проведения плановых и внеплановых проверок, основанием для которых служит анализ состояния дел с безопасностью продукции на потребительском рынке и обеспечением потребности граждан, общества и государства в получении объективных, достоверных результатов измерений.

Действующий Закон ДНР«О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» определяет правовые и организационные основы, принципы и порядок осуществления государственного надзора и контроля в сфере хозяйственной деятельности, полномочия органов государственного надзора, их должностных лиц, а также права, обязанности и ответственность субъектов хозяйственной деятельности во время осуществления государственного надзора. При этом его нормы не в полной мере способствуют проведению эффективного и рационального государственного контроля.

На рассмотрении Народного Совета Донецкой Народной Республики находится проект закона «О внесении изменений в Закон ДНР “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”», разработанный Комитетом Народного Совета по промышленности и торговле совместно с Верховным Судом ДНР, который направлен на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации и устанавливает единый подход к определению правового статуса контролирующих органов.

Для Донецкой Народной Республики крайне важно совершенствование законодательной базы, регулирующей лицензионную деятельность и государственный надзор в хозяйственной деятельности, поскольку благоприятные условия для предпринимательской деятельности позитивно отразятся на разрушенной войной экономике Донецкой Народной Республики.

В докладах, которые были зачитаны на парламентских слушаниях, освещались особенности государственного регулирования лицензионной деятельности и осуществление государственного надзора предпринимательской деятельности во всех отраслях экономики Донецкой Народной Республики.

По итогам парламентских слушаний участники приняли следующие рекомендации:

Рекомендовать Комитету Народного Совета по промышленности и торговле:

при работе над проектом закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотреть упрощение процедуры получения лицензии путем изменения структуры органов лицензирования; уменьшить количество видов деятельности, подлежащих лицензированию, и установить бессрочный срок действия лицензии с местом её действия по всей Республике; контрольные функции возложить на лицензирующие органы, которые будут проверять как лицензиатов, подавших заявление на получение или переоформление лицензии, так и соблюдение лицензиатами лицензионных условий, при одновременном исключении из действующей системы лицензирующих органов специально уполномоченного органа по вопросам лицензирования;

при работе над проектом закона «О внесении изменений в Закон ДНР “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”» обеспечить устранение проблем, связанных с правовым статусом надзорных органов; изменить подход к понятию «должностное лицо, уполномоченного осуществлять государственный надзор»; установить ограничительные требования к внеплановым проверкам – при проведении внеплановых мероприятий запретить органу государственного надзора проверять субъект предпринимательской деятельности по иным вопросам, не содержащимся в предписании, распоряжении или ином предписывающем документе об устранении ранее выявленных нарушений требований законодательства; кроме того, установить запрет для контролирующих органов во время проведения проверки по выполнению субъектом предпринимательской деятельности предписания, выданного по результатам предыдущей проверки, проводить новые проверочные мероприятия;

в своей законопроектной деятельности по вопросам снижения административного влияния на предпринимательскую деятельность учесть опыт Российской Федерации по регулированию отношений в сфере организации и осуществления государственного контроля, муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и физических лиц – предпринимателей при осуществлении государственного контроля, муниципального контроля.

Направить материалы парламентских слушаний Главе ДНР и в Правительство ДНР.

Председатель Народного Совета ДНР В. А. Бидёвка