Резолюция заседания Народного клуба по теме противодействия фальсификациям истории

Заслушав информацию докладчиков на заседании Народного клуба по теме «Начало Великой Отечественной войны – пролог Великой Победы: память и противодействие фальсификациям истории» участниками принято решение о нижеследующем:

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат нашего прошлого. В этот день началась Великая Отечественная война – крупнейший вооружённый конфликт в истории русского народа и российской государственности. Это целая эпоха, в ходе которой наши героические предки массово проявляли самоотверженную отвагу, выдающуюся стойкость, единство и патриотизм. Это время великих жертв и великих побед, завершившееся безоговорочной капитуляцией и полным разгромом врага, стремившегося к истреблению нашего народа и уничтожению нашего Отечества. Эта война – урок всем тем силам, внешним и внутренним, что исторически выступают против Русского мира и естественного права русских людей свободно жить и трудиться на своей земле в гармонии с окружающими.

Принимая это во внимание, участники заседания Народного клуба:

Считают недопустимыми любые попытки пересмотра политических и идеологических итогов Великой Отечественной войны, видят в них прямую угрозу сложившемуся миропорядку, исторической справедливости и национальным интересам русского народа. Призывают к выработке, принятию и реализации политических решений, направленных на противодействие фальсификациям истории Великой Отечественной войны. Рекомендуют:

3.1. Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики:

– разработать и предложить на рассмотрение Главе Донецкой Народной Республики проект концепции государственной исторической политики, исходящий из ценностей Русского мира, принципов объективности и исторической правды и включающий в себя меры по противодействию фальсификациям истории России, Донбасса и русского народа;

– разработать в соответствии с указанной выше концепцией перечень тезисов, политических и исторических мифов и стереотипов, наиболее часто используемых для фальсификаций истории Великой Отечественной войны, а также комплексы аргументов по их опровержению для использования в учебном процессе в муниципальных и государственных образовательных учреждениях и организациях;

– совместно с Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре Донецкой Народной Республики провести до конца 2020 г. акцию «Диктант Победы» для учащихся муниципальных образовательных учреждений.

3.2. Министерству информации Донецкой Народной Республики:

– усилить освещение в государственных СМИ проводящихся в государстве тематических мероприятий о событиях Великой Отечественной войны с целью противодействия фальсификации её истории;

– в рамках проекта «СМИ – источник формирования исторической памяти Великой Отечественной войны» провести выставку исторических фотографий, выпустить ряд документальных видеосюжетов о временах Великой Отечественной войны, а также опубликовать в республиканских изданиях цикл статей, очерков, заметок и фронтовых писем периода 1941–1945 гг. с размещением всей информации проекта в соцсетях;

– создать телевизионную передачу об истории Великой Отечественной войны для широкой аудитории (с учётом её возрастного диапазона по данной тематике).

3.3. Министерству культуры Донецкой Народной Республики обратиться к Донецкому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени М. М. Бровуна, Донецкому государственному академическому театру оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко и Донецкому республиканскому академическому театру юного зрителя (г. Макеевка) с предложением пополнить репертуар новыми патриотическими постановками по мотивам произведений о Великой Отечественной войне, ориентированными в т. ч. на молодёжную аудиторию.

3.4. Депутатам Народного Совета Донецкой Народной Республики в сентябре 2020 г. провести в рамках работы на округах урок мужества, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине освобождения Донбасса.

3.5. Государственным организациям высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики ориентировать преподавателей истории в рамках их научных работ на проведение исследований в первую очередь тех исторических проблем, которые чаще всего являются объектами фальсификации со стороны украинских и западных «историков» и публицистов.

г. Донецк, 22 июня 2020 года

Председатель Народного клуба, Председатель Народного Совета

Донецкой Народной Республики В. А. Бидёвка