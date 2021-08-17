Ринат Билялов: Мы должны доказать, что готовы участвовать в судьбе нашей Родины

Депутат Народного Совета, заместитель председателя Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Ринат Билялов в комментарии сайту «ДНР-онлайн» рассказал о необходимости принять участие во всероссийских выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

«Жителям Донецкой Народной Республики, имеющим российское гражданство, очень важно принять участие в голосовании на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

На самом деле процесс достаточно простой, и реализовать своё конституционное право можно не выходя из дома – через интернет. Для этого, прежде всего, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Через этот портал необходимо подать заявление на участие в выборах. Это можно сделать уже сейчас – такая функция доступна со 2 августа и будет работать до 13 сентября. Просто нужно на главной странице портала нажать на баннер с информацией о Едином дне голосования, а затем перейти в раздел «Дистанционно», и использовать кнопку «Подать заявление».

После проверки ваших данных и подтверждения личности вы становитесь полноценным избирателем.

В период с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября заходите на сайт vybory.gov.ru и реализуйте своё конституционное право голосовать.

Хотелось бы подчеркнуть, что факт участия в общероссийском голосовании важен как для каждого конкретного жителя ДНР, так и для всей Республики в целом. Нас, граждан России из Донбасса, уже более 300 000 человек. Это политическая сила, и на этих выборах мы должны доказать, что готовы участвовать в судьбе нашей Родины. Поэтому всех, кто считает себя частью российского народа, всех, кто произнёс священные слова присяги гражданина Российской Федерации, я призываю голосовать на грядущих выборах. Это наш долг!», – сказал Ринат Билялов.