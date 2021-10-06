Ринат Билялов рассказал о нововведениях в законодательстве о здравоохранении

6 августа Народным Советом был принят Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики, регулирующие отношения в сфере здравоохранения». О новых законодательных нормах в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал заместитель председателя Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Ринат Билялов.

«Одним из важнейших условий осуществления медицинского вмешательства является право пациента выразить свою волю по вопросу оказания ему медицинской помощи или отказа от неё. То есть необходимое предварительное условие – дача информированного добровольного согласия гражданином или его законным представителем на медицинское вмешательство.

Принятым Законом несовершеннолетним пациентам предоставлена возможность выразить свою волю по вопросу оказания им медицинской помощи или отказа от неё. В таких случаях информированное добровольное согласие даёт один из родителей либо иной законный представитель в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет или лица, признанного недееспособным, если такое лицо не способно дать согласие на медицинское вмешательство», – пояснил депутат.

Ринат Билялов отметил, что с принятием Закона аналогичные нормы действуют и при проведении психиатрического освидетельствования указанных категорий лиц.

«В случае несогласия одного из родителей, отсутствия родителя или иного законного представителя психиатрическое освидетельствование несовершеннолетнего проводится по решению органов опеки», – добавил парламентарий.