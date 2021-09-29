Ринат Билялов рассказал о важности соблюдения мер повышенной готовности (Видео)

Во вторник, 28 сентября, депутат Народного Совета, заместитель председателя Комитета по здравоохранению, охране материнства и детства Ринат Билялов в эфире «Первого Республиканского телеканала» рассказал о необходимости соблюдения профилактических мер в условиях режима повышенной готовности.



«Министерство здравоохранения регулярно приводит статистические данные по заболеваемости инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики. Учитывая как внутриреспубликанские тенденции, так и ситуацию в мире, полагаю, что ужесточение мер сегодня является необходимостью. И задача каждого из нас – проявить максимальную дисциплинированность при соблюдении всех механизмов профилактики и санитарно-гигиенических мероприятий.

Несоблюдение правил режима повышенной готовности грозит, прежде всего, повышением риска заболеть для вас и ваших близких, ухудшением эпидемиологической ситуации, что в свою очередь приведёт к негативным изменениям во всех сферах экономики и общественной жизни.

Кроме того, несоблюдение требований, нарушение запретов и ограничений, установленных Указом Главы ДНР, влечёт дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Донецкой Народной Республики.

В настоящее время большинство ограничений касаются соблюдения режима дистанционирования, масочного режима, запрета на проведение ряда массовых мероприятий, ограничений по заполняемости объектов общественного питания и досуга. Установлены правила въезда-выезда с территории ДНР. Рекомендовано содействовать обеспечению режима удалённой работы для предприятий, учреждений и так далее», – рассказал парламентарий.

