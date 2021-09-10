Ринат Билялов в эфире «Парламентского вестника» рассказал о нововведениях в законодательстве об иммунопрофилактике (видео)

6 августа Народным Советом был принят Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств» и статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». О предусмотренных им нововведениях в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал заместитель председателя Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Ринат Билялов.

«В соответствии с действующим законодательством иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики – это вакцины, анатоксины и прочие лекарственные средства, предназначенные для специфической защиты от инфекционных заболеваний.

В соответствии с принятым 6 августа Законом для иммунопрофилактики используются зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики отечественные и зарубежные иммунобиологические препараты. При этом такие препараты подлежат вводу в гражданский оборот в порядке, установленном Законом «Об обороте лекарственных средств».

Принятие данного Закона позволит ввести в гражданский оборот препараты для иммунопрофилактики, зарегистрированные В Российской Федерации», − сообщил парламентарий.

Ринат Билялов подчеркнул, что законодательное закрепление соответствующих норм особенно актуально в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.