Ринат Билялов: «Вакцинация от Covid-19 в ДНР осуществляется исключительно на добровольной основе»

Жители Донецкой Народной Республики могут беспрепятственно выезжать на территорию Российской Федерации вне зависимости от прохождения вакцинации против Covid-19. Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал заместитель председателя Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Ринат Билялов.

«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции стартовала в Донецкой Народной Республике ещё в феврале текущего года. В первую очередь возможность получить вакцину была предоставлена так называемому спецконтингенту – военнослужащим, медикам, соцработникам, сотрудникам силовых структур. В то же время Министерством здравоохранения была оперативно организована запись на вакцинацию для всех желающих жителей Республики.

В связи с этим хотелось бы ещё раз напомнить, что вакцинация от Covid-19 в Донецкой Народной Республике осуществляется исключительно в добровольном порядке на основании информированного согласия гражданина», − отметил Ринат Билялов.

Парламентарий подчеркнул, что никаких штрафных или иных санкций, либо других ограничений за отказ от вакцинации законодательством ДНР не предусмотрено.

«Аналогичная ситуация и в Российской Федерации. Таким образом, в настоящее время отсутствуют какие-либо ограничения для жителей ДНР, не прошедших вакцинацию, на выезд на территорию Российской Федерации как с нашей стороны, так и с российской.

Напомню, что вакцина «Спутник V» поступает в Республику из Российской Федерации. Этот вопрос взят руководством Республики на особый контроль. В то же время возможности влиять на объёмы и сроки поставок у нас нет. В этих условиях ни о какой принудительной вакцинации и речи быть не может.

Решение о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 каждый житель Республики должен принимать самостоятельно. Но при этом граждане должны помнить, что отказываясь от вакцинации они подвергают себя значительной опасности. Особенно это касается так называемой группы риска – пожилых людей и граждан, страдающих разного рода хроническими заболеваниями», − резюмировал заместитель председателя Комитета.