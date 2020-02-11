Роман Лепа: Для возрождения промышленности нужны не новые министерства, а суверенная экономическая политика

Ситуация с украинской промышленностью близка к катастрофической. Об этом рассказал в своём комментарии информационному агентству РИА «ФАН» депутат Народного Совета Роман Лепа.

«Фактически на Украине произошла деиндустриализация. Если после распада Советского Союза УССР была одной из самых экономически развитых республик, в которой преобладали отрасли с высокой добавленной стоимостью, то теперь по данным украинских СМИ в структуре экспорта преобладает сырьё и полуфабрикаты – 76%.

Только за последний год спад в экспорте технологической продукции промышленных групп составил 8,8%, экспорт продукции чёрной металлургии упал на 11,1%. Недавно Зеленский рассказывал про «лавину инвестиций», которая накроет Украину. Однако для инвесторов не созданы условия, не выстроена инфраструктура, по-прежнему процветает коррупция и разгул национализма, которому, как известно, «закон не писан». При таких обстоятельствах инвестиции Киеву придётся долго ждать», – отметил парламентарий.

Роман Лепа подчеркнул, что такая ситуация была создана на Украине намеренно.

«МВФ, ВТО, финансовые структуры Сороса сделали всё для того, чтобы уничтожить высокотехнологичные отрасли украинской промышленности. Разрушено авиастроение, электроника, автомобилестроение находится на грани уничтожения. Машиностроение и другие отрасли с высокой добавленной стоимостью из года в год сокращают своё производство.

Международным финансистам не нужны конкуренты, им нужны рынки сбыта. Поскольку именно они контролируют власть на Украине, то развивать промышленность они не позволят. А вот создать новое министерство, которое будет кормить ещё один отряд чиновников – это можно, оно угрозы для транснационального капитала не представляет. Пока Украина не очистится и не наведёт порядок внутри политической арены – она не сможет проводить независимую от международного капитала экономическую политику и никакие министерства ей не помогут», – сказал депутат.