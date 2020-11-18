Роман Лепа: Инициатива Киева по созданию в Донбассе свободной экономической зоны принесёт пользу только олигархам и коррумпированным чиновникам

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о необходимости создания в Донбассе свободной экономической зоны в интервью пресс-службе Народного Совета прокомментировал депутат Роман Лепа.

«Говоря о создании свободной экономической зоны, украинское правительство предполагает последующее взятие на себя определённых полномочий и обязательств. Кого пытается обмануть Зеленский и его труппа? Весь мир уже шесть лет наблюдает за неспособностью Украины реализовать Минские договорённости, которые являются обязательным к исполнению актом международного права. Кто в здравом уме поверит, что новую порцию обязательств украинские правители начнут выполнять?

Если бы Киев на самом деле был заинтересован в восстановлении экономических связей Донбасса, в возрождении промышленности и преодолении стагнации, то путь и площадка для этого уже давно изобретены – в рамках Минского процесса. В документах Минского пакета зафиксировано, что стороны конфликта должны взаимодействовать в рамках вопросов, связанных с восстановлением социально-экономических связей, выплаты пенсий и других социальных выплат, восстановления банковской, фискальной системы. За шесть лет с начала конфликта, при наличии воли у Киева, можно было бы уже давно решить целый ряд острых социально-экономических вопросов. Но, увы, Киеву это явно неинтересно, ведь политика нынешних украинских властей состоит не в деле, а в пустозвонстве», – заявил парламентарий.

Особое внимание Роман Лепа уделил пунктам «плана Кравчука», предполагающим возврат имущества украинским физическим и юридическим лицам, которому будет предшествовать проведение международного аудита нынешнего состояния активов.

«Следует заметить, что введение временных администраций на предприятиях Республики – вынужденная мера для сохранения рабочих мест людей, которые работали на брошенных владельцами предприятиях.

Никакие публичные свободные экономические зоны не могут функционировать без источников финансирования. Но кто сейчас будет вкладывать в стагнирующую и милитаризированную экономику? Какие гарантии может дать нестабильное правительство Украины для внешних инвесторов? Также перед так называемым «возвратом» необходимо законодательно распределить налоговые доходы между бюджетами Украины и Республик.

Несложно догадаться, откуда растут ноги у вопроса про свободную экономическую зону и про иностранное инвестирование. Показательно, что закон о возможности продажи земли был принят именно при Зеленском. Так что в скором времени очень даже возможна ситуация, когда зарубежные инвесторы превратятся в украинских землевладельцев, и в первую очередь, увы, это может коснуться Донбасса.

В офисе президента Украины заявляют, что ускоренное экономическое развитие по их сторону линии разграничения в Донбассе может быть наглядным аргументом для абсолютно всех. И ни слова о Минских соглашениях.

Свободная экономическая зона не принесёт пользы никому, кроме олигархов и чиновников, сидящих на коррупционных схемах и контрабандных потоках. Что мы, собственно, и получили на практике ранее в довоенное время», – резюмировал Роман Лепа.