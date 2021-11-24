Роман Лепа об изменениях в Законе ДНР «О недрах» (видео)

Депутат Народного Совета, член Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Роман Лепа в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал об изменениях в Законе Донецкой Народной Республики «О недрах».

«Изменения, которые внесены в Закон «О недрах», в первую очередь направлены на уточнение понятийного аппарата. Например, конкретизировано понятие «геологическая информация» для однозначного его трактования в целях геологической экспертизы, которая проводится для оценки объектов с последующей их постановкой на государственный баланс.

Ранее в Законе «О недрах» процедура лицензирования предполагала выдачу лицензии на изучение недр, которое подразумевало опытно-промышленные разработки. При этом, как показывала практика, некоторые недропользователи спекулировали этим понятием и, помимо изучения недр, осуществляли их выработку. Таким образом, термин «опытно-промышленная разработка» был не совсем корректным. Поэтому были внесены изменения в Закон, которыми в том числе было разделено это понятие. Теперь есть «изучение» и есть «разработка», – сказал Роман Лепа.

Парламентарий коснулся вопроса о том, кто имеет право обладать лицензией на использование недр.

«Участвовать в аукционе на использование недр и получить лицензию могут как юридические, так и физические лица, зарегистрированные на территории Республики и имеющие для этого соответствующую компетенцию, опыт и квалификацию», – отметил депутат.

Роман Лепа уточнил, что Закон ДНР «О недрах» дополнен новой нормой, устанавливающей полномочия республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере промышленной безопасности.

«Эти функции сейчас в Республике возложены на Государственный комитет горного и технического надзора (Гортехнадзор). В новой версии Закона «О недрах» основная задача этой организации сводится к предупреждению и устранению вредного влияния горных работ на население, окружающую среду, здания и сооружения», – сказал парламентарий.

Гортехнадзор по новым правилам должен осуществлять государственный надзор за:

безопасным ведением работ по геологическому изучению, использованию недр;

ведением работ по ликвидации, консервации объектов недропользования;

обеспечением производства геолого-маркшейдерских работ;

разработкой месторождений в части добычи полезных ископаемых;

другими направлениями в этой сфере.

Далее Роман Лепа подробно остановился на изменениях, внесённых в Закон «О недрах», которые касаются упразднения квот на добычу полезных ископаемых, а также контроля и надзора в данной сфере.

«Установление квот на добычу полезных ископаемых нецелесообразно ввиду отсутствия интенсивной добычи каких-либо полезных ископаемых. Существует противоположная проблема – стимулирование добычи полезных ископаемых, комплексная их переработка и использование в соответствии с законодательством Республики. Установление квот приведёт к чрезмерной зарегулированности горнодобывающей отрасли и минерально-сырьевого рынка. В наших условиях развитие горнодобывающей отрасли и объёмы добычи полезных ископаемых регулируются спросом и предложением на минеральное сырьё», – сказал Роман Лепа.

Он отметил, что в новой редакции изложена статья 50 Закона ДНР «О недрах».

«Так, согласно новой версии Закона, запасы полезных ископаемых и геологическая информация о предоставляемых в пользование участках недр подлежат государственной экспертизе. Это делается для постановки их на государственный баланс запасов полезных ископаемых. Осуществляет эту экспертизу Главное управление геологии и геоэкологии ДНР», – сказал Роман Лепа.

В заключение парламентарий отметил, что новые правовые нормы позволят урегулировать процесс исследования и использования недр, сделают его более прозрачным и эффективным, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики Республики.