Роман Лепа: Праздники ждут все

Депутат Народного Совета Роман Лепа отреагировал на обращения граждан и помог украсить главную ёлку Еленовки новогодними игрушками.

В четверг, 17 декабря, депутат Народного Совета Роман Лепа доставил новогодние украшения в администрацию посёлка Еленовки города Донецка.

Парламентарий отметил, что даже такие акции идут на пользу Республике, ведь праздничное настроение важно для всех – и для детей, и для взрослых.

«Еленовка – один из прифронтовых населённых пунктов, и там немало проблем и вопросов у местных жителей. Мы стараемся реагировать на все поступающие запросы, чтобы никого не оставить без внимания. Этот посёлок входит в округ, за которым я закреплён, и сегодня я привёз в местную администрацию ёлочные игрушки и украшения.

Праздников ждут все – и дети, и взрослые. Надеюсь, что благодаря этому подарку у жителей Еленовки появится новогоднее настроение», – сказал Роман Лепа.