Роман Лепа принял участие в презентации программного модуля «Продовольственный баланс ДНР»

Во вторник, 17 декабря, в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР состоялась презентация подсистемы сценарного динамического анализа модуля «Продовольственный баланс ДНР».

В мероприятии приняли участие депутат Народного Совета Роман Лепа, министр агропромышленной политики и продовольствия Артём Крамаренко и и. о. директора государственного учреждения «Институт экономических исследований» Наталья Шемякина.

Роман Лепа, как научный руководитель данного проекта, рассказал пресс-службе Народного Совета о возможностях нового программного модуля.

«Проделанная работа имеет особое значение, поскольку данное программное обеспечение разрабатывалось непосредственно для специфических условий развития экономики ДНР. Это даёт возможность получить результаты, наиболее адаптированные для наших социально-экономических условий, что повысит эффективность работы Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Продовольственный баланс составляется методом взаимного сопоставления имеющихся материальных, трудовых и финансовых ресурсов и потребностей в них. Такой метод широко применяется при экономико-математическом моделировании экономических систем и процессов. С целью обеспечения возможностей ввода прогнозных сценариев для расчёта ожидаемых характеристик продовольственного обеспечения в соответствии с разработанным комплексом экономико-математических моделей, возникла необходимость в разработке подсистемы сценарного динамического анализа модуля «Продовольственный баланс ДНР». Модуль позволит осуществить выбор научно обоснованных направлений экономического развития агропромышленного комплекса ДНР на основе использования математического моделирования и новых информационных технологий», – сказал парламентарий.

После завершения презентации, министр агропромышленной политики и продовольствия Артём Крамаренко подписал акт выполненных работ по данному модулю. Представитель института отметила, что на этапе внедрения программного модуля министерству будет обеспечена необходимая техническая поддержка.