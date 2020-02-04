Роман Лепа: Украину накроет лавина экономического кризиса

Депутат Народного Совета ДНР Роман Лепа в своем комментарии РИА «ФАН» назвал заявление Зеленского на Украинско-турецком бизнес-форуме экономически необоснованным. Президент Украины высказал мнение, что экономические реформы в стране создали все предпосылки для того, чтобы Украину накрыла лавина иностранных инвестиций.

«Мечты Зеленского о лавине инвестиций для Украины ничем не обоснованы. Президент и его окружение пребывает в иллюзиях об устройстве экономики. Зеленский говорит об инвестициях в то время, когда ведущие экономические эксперты всё громче предупреждают о приближении глобального кризиса. Экономическая модель, основанная на Бреттон-Вудских институтах, подходит к своему концу, это приведёт к значительному падению мировой экономики.

В этих условиях делать рискованные инвестиции в государство, в котором продолжается вооружённый конфликт, никто из серьёзных инвесторов не будет. А вот желающих на коррупционной основе получить сверхприбыли найдётся более чем достаточно. Поэтому продажа украинской земли и легализация азартных игр принесёт больше денег коррумпированным украинским чиновникам, чем государственному бюджету. В результате украинцы окажутся перед лицом экономической катастрофы полностью беззащитными и ограбленными командой Зеленского», – отметил парламентарий.