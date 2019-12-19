Роман Лепа: Увеличение окладов позволит существенно улучшить уровень социальной защищённости граждан

За 5 лет руководству Республики удалось увеличить размер минимальной пенсии более чем в два раза, что говорит о том, что Донецкая Народная Республика продолжает двигаться к своей стратегической цели – увеличению благосостояния граждан. Об этом в интервью официальному сайту ДНР заявил депутат Народного Совета ДНР Роман Лепа.

«В результате экономического роста произошло увеличение доходной части бюджета, что дало возможность повысить уровень заработной платы в государственном секторе экономики, особенно в социальной сфере.

Увеличение окладов с 1 января 2020 года на 26% медикам, учителям и другим работникам социальной сферы позволит существенно улучшить качество жизни граждан Республики и повысить уровень их социальной защищённости. Также с 1 января будет проведено повышение пенсий на 20%. Это уже пятое по счёту повышение пенсионных выплат в ДНР. Хочу отметить, что это событие происходит на фоне непрекращающихся военных действий», – сказал парламентарий.