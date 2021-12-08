Роман Лепа выступил с докладом на круглом столе, посвященном программам социально-экономического развития

Во вторник, 7 декабря, в формате видеоконференции состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению программ социально-экономического развития ДНР на 2022–2024 годы.

В мероприятии, организованном Общественным движением «Донецкая Республика», приняли участие депутат Народного Совета, доктор экономических наук Роман Лепа, учёные из Института экономических исследований, представители министерств и бизнеса.

«Мы должны стремиться к воплощению ускоренного развития экономики ДНР, что сделает возможным восстановление экономической и социальной мощи региона, позволит преодолеть сложившиеся за годы конфликта негативные тенденции социально-экономического развития, обеспечить безопасную, благополучную жизнь населения Республики. Для этого надо иметь качественный программный документ, в котором будут определены мероприятия, направленные на реализацию поставленных задач развития Республики», – отметил Роман Лепа.

Депутат подчеркнул, что парламент законодательно закрепил правовой статус и порядок формирования Фонда развития угольной отрасли.

«Есть прецедент – есть возможность при необходимости создавать подобные отраслевые фонды, если они докажут эффективность своей работы», – сказал Роман Лепа.

Парламентарий коснулся вопросов доступного кредитования для инвестиционных проектов, расширения потенциала внутреннего рынка Республики.

«Потенциал внутреннего рынка ДНР определяется возможностями развития секторов экономики Республики. Это энергетика, тяжёлое машиностроение, металлургия, химическая отрасль, агропромышленный комплекс. И, конечно, потенциал внутреннего рынка ДНР содержится в высокой предпринимательской активности субъектов всех масштабов, от крупных корпораций до предприятий и физических лиц – предпринимателей. Сейчас действует Межведомственная комиссия по оказанию поддержки субъектам предпринимательства, которая рассматривает возможности оказания преференций, льгот предпринимателям для поддержки их деятельности, помощи бизнесу путём предоставления услуг кредитования. Важнейшая задача государства – стимулировать эту активность, устранять барьеры, создавать и поддерживать необходимое качество институциональной среды и инфраструктуры.

И, конечно, развитию внутреннего рынка ДНР будет способствовать исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 ноября 2021 года, которым предписано допустить на российские рынки товары из ДНР и ЛНР, не применять товарные квоты на экспорт и импорт», – сказал Роман Лепа.