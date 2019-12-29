Российская делегация передала жителям ДНР льготных категорий адресную гуманитарную помощь

В воскресенье, 29 декабря, в столице Республики состоялась встреча делегации Республики Саха (Якутия) с жителями ДНР, подпадающими под льготные категории, для оказания помощи. В состав делегации вошли заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха Виктор Губарев и председатель Союза славянских общин Якутии Алексей Чертков. В мероприятии принял участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Спикер парламента ДНР в своём выступлении подчеркнул значимость поддержки, оказываемой Республикой Саха (Якутия).

«Я хотел бы поблагодарить наших гостей за то, что они прибыли к нам в Республику в преддверии Нового года. Представители Республики Саха не в первый раз помогают ДНР и в этому году решили оказать адресную помощь. У нас депутаты проводят приёмы граждан, встречаются с людьми на округах, и они помогли определить наиболее социально уязвимые категории людей, чтобы передать им помощь от наших друзей – представителей Якутии.

С Республикой Саха у нас складываются тёплые дружеские взаимоотношения. Хочу поблагодарить гостей за то, что они оказывают помощь на постоянной основе не только гражданам, но и школам-интернатам, дошкольным учреждениям, которые в ней нуждаются», – сказал Владимир Бидёвка.

Виктор Губарев отметил, что Российской Федерации всегда была присуща межнациональная дружба.

«Мы здесь уже не первый раз и считаем нашей почётной обязанностью взять на себя груз тех проблем, с которыми столкнулись жители Донецкой и Луганской Народных Республик. С самого начала событий 2014 года мы не были в стороне, как и многие другие честные и порядочные люди. Мы прибегали к средствам народной дипломатии через общественные организации. Здесь мы побывали уже более десяти раз.

Самое главное – это дружба между нашими народами. Сегодня мы убедились, что надо усилить народную дипломатию, чтобы расширять возможности по оказанию помощи», – сказал Виктор Губарев.

Помощь получили семьи погибших военнослужащих, опекуны, многодетные семьи, малообеспеченные жители, семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Кроме того, помощь была оказана дошкольным образовательным учреждениям, расположенным в прифронтовых районах, школе-интернату, а также центру нейрореабилитации. Всего же помощь получили 31 семья и 9 учреждений.