Руководители фракций Народного Совета отчитались о деятельности депутатских объединений с момента принесения присяги парламентариями II созыва

Сегодня, 20 декабря, перед началом пленарного заседания депутаты заслушали отчёты руководителей парламентских фракций «Донецкая Республика» Валерия Скороходова и «Свободный Донбасс» Алексея Жигулина, в которых были подведены итоги работы за период с 19 ноября 2018 по 20 декабря 2019 года.

Валерий Скороходов в своем отчёте отметил, что деятельность депутатов от фракции «Донецкая Республика» сконцентрирована на разработке мер, направленных на обеспечение социальной стабильности и улучшение качества жизни граждан Республики, а также дальнейшее развитие её экономического потенциала, повышение инвестиционной привлекательности, оказание помощи среднему и малому бизнесу. По словам парламентария, данный курс был задан первым Главой Республики Александром Захарченко, а также лежит в рамках целей и задач, поставленных Главой ДНР Денисом Пушилиным

«Депутатами фракции было разработано 69 законопроектов, принято парламентом 34 закона, 33 из них подписаны Главой ДНР.

В их числе Закон ДНР «О внесении изменения в статью 131 Закона “О налоговой системе”». Его положения конкретизируют виды земельных участков сельскохозяйственного назначения, для которых установлена ставка земельного налога в размере 1,5% от нормативной денежной оценки, что позволяет избежать чрезмерного налогообложения для личных крестьянских хозяйств.

Закон ДНР «О трансграничных концернах» закрепляет на законодательном уровне правовой механизм централизованного управления предприятиями, основанными на праве государственной собственности Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Закон ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» направлен на предоставление потерпевшим в ДТП гарантий возмещения вреда, причинённого их жизни или здоровью, а также обеспечение возмещения вреда их имуществу», – сказал руководитель фракции.

Валерий Скороходов рассказал также о работе депутатов на округах.

«Депутаты фракции ведут активную работу на округах: приёмы граждан, работу с письменными обращениями и заявлениями жителей.

За отчётный период было проведено 2 592 приёма граждан на округах и в общественных приёмных ОД «Донецкая Республика», а также в приёмных, расположенных на прифронтовых территориях и предприятиях, переведённых под внешнее управление.

Из них порядка 1 500 приёмов проведено на закреплённых за депутатами округах, 200 приёмов на предприятиях, переведённых под внешнее управление, 102 – в приёмных, расположенных на прифронтовых территориях, а также около тысячи – в общественных приёмных общественного движения «Донецкая Республика».

За данный период времени депутатами фракции «Донецкая Республика» было проведено порядка 500 сходов граждан, а также свыше 700 встреч с трудовыми коллективами. В целом к депутатам обратилось более 7 500 человек», – сообщил депутат.

В заключение Валерий Скороходов оценил работу депутатов от фракции «Донецкая Республика» как удовлетворительную.

Итоги деятельности депутатов от фракции «Свободный Донбасс» подвёл руководитель парламентской фракции Алексей Жигулин, отметив достигнутые результаты в законотворческой деятельности и работе на округах.

«За период деятельности во втором созыве Народного Совета депутатами от фракции «Свободный Донбасс» было подано 44 законопроекта. Принято парламентом и подписано Главой ДНР 7 законов.

Депутатами фракции ОД «СД» за отчётный период подготовлено около 2 тысяч депутатских обращений. Также депутатами фракции «Свободный Донбасс» проведено порядка 120 сходов граждан, 463 приёма на округах; порядка 100 встреч с трудовыми коллективами», – проинформировал депутат.

В завершение своего выступления Алексей Жигулин оценил работу депутатов от фракции «Свободный Донбасс» как удовлетворительную.