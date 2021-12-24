Руководители фракций Народного Совета представили отчёты о работе в 2021 году

Руководитель фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов и руководитель фракции «Свободный Донбасс» Алексей Жигулин в ходе заключительного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва представили отчёты о работе в 2021 году.

Валерий Скороходов отметил, что фракция «Донецкая Республика» в 2021 году осуществляла деятельность в соответствии с требованиями Закона «О статусе депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики», Регламента Народного Совета Донецкой Народной Республики, Положения о фракции с учётом эпидемической ситуации и действующего в Республике режима повышенной готовности.

«За 2021 год депутатами фракции «Донецкая Республика» проведено 1256 приёмов граждан, 594 встречи с трудовыми коллективами, 716 сходов граждан. Всего депутатами было рассмотрено 2947 вопросов, из которых 2929 закрыты, 18 находятся на рассмотрении и контроле», – сказал Валерий Скороходов.

Руководитель фракции «Донецкая Республика» отметил, что в 2021 году активизирована работа в округах по вопросам, связанным со вступлением в гражданство Российской Федерации жителями Донецкой Народной Республики и последующим получением необходимых документов, а также с регистрацией на сайте «Госуслуги».

«В ходе проведения приёмов, сходов граждан, встреч с трудовыми коллективами депутаты фракции информировали граждан Донецкой Народной Республики по вышеуказанным вопросам. Также депутаты фракции воспользовались своим избирательным правом на проводившихся выборах депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации путём очного голосования на избирательных участках в России, а также дистанционного голосования, подав заявки через портал «Госуслуги».

Одной из актуальных тем 2021 года была и остаётся тема недопущения распространения COVID-19 в Республике. Депутатами фракции на постоянной основе проводится информирование граждан о работе пунктов вакцинации, оказывается содействие в проведении вакцинации отдельным категориям граждан», – отметил парламентарий.

Также в своём отчёте Валерий Скороходов затронул тему участия членов фракции в социальных программах и проектах Народного Совета.

«В 2021 году депутаты фракции оказали содействие в организации 45 мероприятий программы «Дети Республики», что позволило более чем 4600 детям принять участие в образовательных, культурных, познавательных программах, 11 депутатов фракции приняли участие в «Дереве желаний», исполнив желания 12 детей социально незащищённых категорий», – сказал депутат.

В свою очередь, руководитель фракции «Свободный Донбасс» Алексей Жигулин, представляя парламентариям итоги деятельности фракции, особо отметил работу по законодательному урегулированию значимых сфер жизни граждан.

«За отчётный период было проведено 24 заседания фракции (очно и дистанционно). За период весенней и осенней сессии 2021 года депутатами фракции зарегистрирован ряд проектов законов, направленных на правовое урегулирование и совершенствование значимых для Донецкой Народной Республики сфер жизни граждан.

Депутаты фракции помимо разработки индивидуальных проектов законов продолжили законотворческую деятельность в профильных комитетах», – сказал парламентарий.

Также Алексей Жигулин рассказал о работе депутатов фракции «Свободный Донбасс» с гражданами Республики.

«За 2021 год депутатами фракции «Свободный Донбасс» проведено 405 приёмов граждан, 271 встреча с трудовыми коллективами, 390 сходов граждан. Всего депутатами фракции рассмотрено 496 вопросов, из которых 453 закрыты. 43 вопроса находятся на рассмотрении и контроле», – рассказал в своём отчёте депутат.