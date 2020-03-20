Руслан Дубовский доложил об итогах работы Министерства угля и энергетики за 2019 год

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Сегодня, 20 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали отчёт министра угля и энергетики Руслана Дубовского о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

В начале своего доклада Руслан Дубовский сообщил о результатах, достигнутых на угледобывающих предприятиях Республики за отчётный период.

«В настоящее время в сферу управления Министерства угля и энергетики ДНР входят 17 шахт в составе шести угледобывающих предприятий.

В 2019 году предприятия Министерства угля и энергетики добыли 7 268 636 тонн рядового угля, в том числе энергетических углей – 5 640 131 тонн и коксовых углей – 1 628 505 тонн.

В 2019 году проведено 47 914 м горных выработок, в том числе 31 572 м вскрывающих и подготавливающих, что на 2 423 м и 493 м больше, чем в 2018 году.

В 2019 году, согласно «Программе развития горных работ» Министерства угля и энергетики, на шахтах Республики введены 10 очистных забоев.

Несмотря на проблемы, связанные с отсутствием в достаточном количестве оборотных средств у угледобывающих предприятий Министерства угля и энергетики, в виду систематических нарушений договорных обязательств партнёрами, объёмы добычи в 2018 и 2019 годах позволили обеспечить стабильное функционирование энергосистемы и предприятий коксохимической промышленности Республики», – доложил министр.

Далее Руслан Дубовский рассказал о запланированных мероприятиях по развитию угледобывающей отрасли.

«Программа развития горных работ Министерства угля и энергетики на 2020 год предусматривает добычу угля в объеме 7 374 400 тонн. В 2020 году угледобывающими предприятиями запланировано проведение горных выработок в объёме 40 456 м, в том числе 28 826 м вскрывающих и подготавливающих. Данный объём позволит подготовить и ввести в эксплуатацию в 2020 году 10 очистных забоев. Первый из них – это 16 восточная бис лава пласта m3, которая была введена в ГП «Шахта им. А. Ф. Засядько» 28 января 2019 года.

Реализация программы развития горных работ в 2020 году позволит сохранить объёмы добычи угля, необходимые для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы и предприятий коксохимической промышленности Республики. Кроме того это обеспечит выполнение социальных гарантий государственных угледобывающих предприятий перед своими работниками, пенсионерами и членами их семей, а также работу ГП «Донбасстеплоэнерго», которое генерирует порядка 60% всей тепловой энергии Республики, в том числе для объектов социальной сферы», – сказал министр.

Далее Руслан Дубовский отчитался об итогах работы энергетической отрасли.

«Объём отпуска электрической энергии ТЭС Республики в 2019 году составил 8,89 млрд кВт*ч, в том числе в ЛНР – 2,10 млрд кВт*ч.

В 2019 году на ОП «Старобешевская тепловая электрическая станция» выполнен плановый текущий ремонт 5-го, 6-го, 10-го, 11-го, 12-го и 13-го энергоблоков и средний ремонт 9-го энергоблока.

На ОП «Зуевская тепловая электрическая станция» выполнен плановый средний ремонт 2-го и 4-го энергоблоков и плановый текущий ремонт блока № 1», – сообщил министр.

По словам Руслана Дубовского, в 2019 году был выполнен большой объём работ на объектах энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате боевых действий. Энергетики неоднократно восстанавливали электроснабжение населённых пунктов, находящихся на линии разграничения сторон. Летом 2019 года было восстановлено электроснабжение посёлков Спартак и Крутая Балка, которые находились без напряжения с 2014 года.

Кроме того, министр рассказал о других проектах, которые реализуются на республиканских предприятиях, входящих в сферу управления Министерства угля и энергетики.

«В рамах Инвестиционной программы республиканского предприятия «ГМСК» в 2019 году выполнена установка 4 элегазовых выключателей 110 кВ на ПС 330 кВ «Южная».

В декабре 2019 года силами РП «РЭК» с привлечением подрядной организации завершено строительство участка ЛЭП 110 кВ «Макеевская – Горловка» протяженностью около 18 км и пропускной способностью 120 МВт, что позволило повысить надёжность электроснабжения Горловского, Дебальцевского и Енакиевского энергоузлов», – добавил Руслан Дубовский.

В заключение министр отметил, что одной из первоочередных задач для предприятий, входящих в сферу управления Министерства угля и энергетики ДНР, является обеспечение бесплатным твёрдым бытовым топливом работников этих предприятий, пенсионеров и членов их семей.

«В течение 2019 года бытовым топливом обеспечено 41 949 человек в объёме 188 736,44 тонн. В 2018 году возник вопрос о предоставлении льготного бытового топлива либо компенсационных выплат на его приобретение категориям граждан, проживающим на территории ДНР и отработавших на предприятиях угольной отрасли, которые находятся на временно неподконтрольной ДНР территории.

Согласно принятым Правительством ДНР постановлениям, был расширен перечень льготных категорий граждан на получение бесплатного угля, улучшен механизм реализации социальной поддержки отдельных категорий работников, пенсионеров предприятий угольной промышленности, входящих в сферу управления Министерства угля и энергетики ДНР, и членов их семей.

Кроме того, в январе 2019 года Министерство угля и энергетики выступило с предложениями внести изменения в Закон ДНР «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий». Они направлены на реализацию социальной поддержки отдельных категорий работников, пенсионеров отрасли и членов их семей, расширение перечня льготных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного бытового угля и компенсационных выплат на его приобретение», – заключил министр.