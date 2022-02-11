«Русские не могут остаться в стороне, если видят несправедливость»: Денис Пушилин – о поддержке Донбасса добровольцами

В ходе пресс-конференции Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в его адрес обратились сотни добровольцев, желающих защищать жителей Донбасса в случае наступления со стороны Украины.

«Если Украина развяжет полномасштабные боевые действия, я не исключаю, что добровольцы опять поедут. Не то что не исключаю, а знаю об этом. Почему? Потому что лично ко мне уже даже не десятки, а сотни обращений за последний месяц поступили», – сказал Глава ДНР.

Он добавил, что наверняка добровольцев будет гораздо больше.

«Я представляю, сколько таких обращений в целом. Здесь тоже все очевидно: русские люди не могут остаться в стороне, если видят несправедливость», – подытожил руководитель государства.