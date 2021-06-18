С докладом перед парламентариями выступил министр агропромышленной политики и продовольствия

Сегодня, 18 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии заслушали доклад министра агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артёма Крамаренко о законодательных инициативах возглавляемого им министерства.

Пленарное заседание в формате «правительственного часа» организовано в рамках взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти Республики.

Артём Крамаренко рассказал о ряде законопроектов, разработанных Министерством агропромышленной политики и продовольствия и предлагаемых к рассмотрению парламентариями в 2021 году. Среди них такие проекты, как «О карантине растений», «О семеноводстве», «О ветеринарии», «О зерне» и другие.

«С учётом избранного Донецкой Народной Республикой курса внешней политики на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации Министерством агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики разработан проект закона «О карантине растений», в котором подробно раскрыты вопросы терминологии, правил и норм обеспечения карантина, полномочия органов государственной власти», – сказал министр.

Отдельное внимание Артём Крамаренко уделил семеноводству, подчеркнув важность принятия соответствующего законопроекта для развития аграрной отрасли страны.

«В последнее время во многих странах семеноводству уделяется большое внимание. В государствах для развития семеноводства сельскохозяйственных и лесных культур создаются законодательные базы, в которых определено направление формирования отрасли. Соответственно, данный проект закона является необходимым, чтобы урегулировать производство, реализацию, использование семян сельскохозяйственных и лесных растений, для которых утверждены государственные стандарты, определяющие правовые отношения между производителями и потребителями семян и посадочного материала.

Проект Закона определяет основные принципы производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных и лесных растений, а также организацию и проведение сортового и семенного контроля на территории Донецкой Народной Республики», – сказал Артём Крамаренко.

Кроме того, в своём докладе министр коснулся важной и актуальной темы ветеринарии.

«В Украине зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Министерство совместно с депутатами Народного Совета приложило усилия для недопущения распространения данного вида инфекции на территории Республики. Кроме этого, предотвращено распространение болезни Ньюкасла (азиатской чумы птиц). Я благодарен депутатам за то, что удалось в кратчайшие сроки организовать вакцинирование в фермерских хозяйствах.

В настоящее время, когда очень велика возможность распространения на территории Донецкой Народной Республики болезней, общих для человека и животных, для принятия оперативных решений по недопущению массового распространения эпизоотий, проведения действенного государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за оборотом сырья, продукции и объектами, подконтрольными государственной ветеринарной службе, и, как следствие, обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия возникла острая необходимость принятия закона о ветеринарии».

Также министерство разработало и рекомендует к принятию законопроект «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

«Разработка и принятие проекта закона Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» обусловлены необходимостью установления правовых и организационных основ обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения при осуществлении собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, в том числе арендаторами таких участков, хозяйственной деятельности на территории Донецкой Народной Республики.

Принятие проекта закона повлечёт за собой дальнейшее развитие законодательной базы Донецкой Народной Республики, регламентирующей сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объёмов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических, агротехнических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий».

По окончании выступления парламентарии приняли решение принять в работу разработанные Министерством законопроекты после поступления соответствующих документов в профильные комитеты Народного Совета Донецкой Народной Республики.