Сегодня участники мотопробега «Дороги памяти» выехали из Волгограда: везут с собой частичку Вечного Огня

Сегодня, 7 мая, участники мотопробега «Дороги памяти» выехали из города-героя Волгоград. Они везут с собой лампаду с огнем, который приняли от Вечного Огня на Мамаевом кургане. В составе участников пробега – депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов.

«В город-герой Волгоград мы прибыли накануне. Позади – свыше 640 километров от столицы нашей Республики – Донецка, до прославленного города на берегу Волги. У всех участников мотопробега – прекрасное настроение. Его частники сфотографировались у стелы при въезде в город.

Мы приняли участие в экскурсии по музею-заповеднику «Сталинградская битва». Во второй половине дня состоялась незабываемая процедура зажжение лампады от Вечного Огня на Мамаевом кургане. Действо и чувства невозможно передать словами. Возвращаемся в Республику и везем частичку Вечного Огня с собой», – рассказал парламентарий.

Напомним, что с 5 по 8 мая 2021 г. республиканское мотодвижение ДНР «Дороги Памяти Донбасс» при поддержке ОДДР, совместно с военно-патриотическим проектом «Резерв Республики», депутатом Народного Совета ДНР Александром Камышовым и представителями патриотического мотосообщества России проводит мотопробег по маршруту Донецк – Волгоград – Донецк – Саур-Могила. Лампаду с Вечным Огнем от Мамаева кургана участники мотопробега провезут от Донецка по городам Республики. Завершится мотопробег 8 мая у легендарной вершины ДНР – Саур-Могила.