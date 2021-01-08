Сергей Абуков открыл рождественскую выставку детских художественных работ

В среду, 6 января, депутат Народного Совета Сергей Абуков открыл в Донецке выставку детской студии изобразительного искусства «Триттон».

Более полутора десятков работ, выполненных гуашью и в формате чёрно-белой графики, размещены в холе Республиканского дома народного творчества и кино «Кинокульт».

Возраст художников – от 10 до 18 лет. Название и тематику выставки придумали самостоятельно – «Последняя ночь уходящего года».

После открытия выставки юные живописцы посмотрели новогодний фильм и костюмированный спектакль-сказку «Новогодние приключения в тридевятом царстве» в исполнении театр-студии «12/18». Все художники получили рождественские сладкие подарки.

Обращаясь к создателям выставки, Сергей Абуков поздравил всех с праздниками и пожелал дальнейшего творческого роста.

«Я рад возможности встретиться в рождественские праздники с вашим прекрасным коллективом. Несмотря на трудности военного времени, Республика живёт и всецело поддерживает творчество маленьких граждан. Убеждён, что ваши таланты будут раскрываться и впредь, а мы посетим ещё не одну выставку. Счастья, здоровья и творческого роста! С праздниками!» – сказал депутат.