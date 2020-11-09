Сергей Абуков посетил открытие выставки детских рисунков

В субботу, 7 ноября, в Республиканском доме народного творчества и кино состоялось открытие выставки художественных и графических работ студии изобразительного искусства «Триттон». В мероприятии принял участие депутат Народного Совета Сергей Абуков.

В комментарии пресс-службе Народного Советам парламентарий рассказал о мероприятии.

«Хорошо, что сегодня, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, не прекращается детское творчество и, при соблюдении всех необходимых мер, эта выставка детского рисунка открылась и будет радовать жителей Республики.

Экспозиция представлена полутора десятком рисунков в технике чёрно-белой и цветной графики, которые выполнены гуашью и тушью. Авторам работ от 10 до 18 лет», – сообщил Сергей Абуков.